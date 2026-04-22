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Coahuila

Despiden a taxista tras denuncia de acoso; concesionario asegura "cero tolerancia"

Javier Hernández del Ángel, propietario de la base, aseguró que no había quejas previas sobre el taxista.

Por Gerardo Martínez - 22 abril, 2026 - 09:56 a.m.
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      El taxista señalado por presunto acoso en contra de una estudiante de preparatoria fue dado de baja de la línea Radio Taxis Premier, luego de que el caso se hiciera público a través de redes sociales.

      La empresa actúa ante la denuncia

      El propietario de la base, Javier Hernández del Ángel, informó que la decisión se tomó tras conocer la denuncia y el material difundido por la joven, en el que evidenció el comportamiento del conductor durante el servicio.

      Indicó que el operador tenía más de cuatro años trabajando en la línea y, hasta antes de este incidente, no existían reportes o quejas relacionadas con su conducta. "No teníamos antecedentes de este tipo en su expediente, pero no se va a permitir ninguna situación que afecte la seguridad de los usuarios ni la imagen de la empresa", señaló.

      Detalles sobre la denuncia

      Hernández del Ángel también precisó que, contrario a lo que se dio a conocer inicialmente, en la base no se recibió ningún reporte formal al momento de los hechos. A pesar de ello, reiteró que la empresa actuó de manera inmediata al conocer la denuncia pública, subrayando que existe una política de cero tolerancia ante cualquier conducta inapropiada por parte de los operadores.

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