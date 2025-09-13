ICATEC lanza curso de instalación de Minisplits en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah. – Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de capacitación y responder a la demanda creciente en el sector de climatización, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) en Ciudad Acuña anunció la apertura de un nuevo curso especializado en el mantenimiento e instalación de Minisplits.

El coordinador del instituto, Omar Mellado, detalló que el curso está diseñado tanto para personas sin experiencia previa como para aquellas que ya cuentan con conocimientos en sistemas de aire acondicionado y desean reforzar sus habilidades.

"Siempre estamos buscando cómo mejorar y ofrecer algo nuevo para que las personas se interesen. Con esto sabemos que habrá más oportunidad de que se acerquen", señaló Mellado.

Este nuevo taller representa más que una opción de formación técnica: es también una alternativa de autoempleo y emprendimiento en una región donde la demanda de servicios de climatización va en aumento.