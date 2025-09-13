Vehículo se estrella contra poste en Ciudad Acuña tras perder el control

Ciudad Acuña, Coah. – Un accidente vial se registró en calles de la colonia El Sol, donde un vehículo terminó impactado contra un poste luego de que la conductora perdiera el control. A pesar del aparatoso incidente, no se reportaron personas lesionadas.

El hecho ocurrió sobre la calle Azcapotzalco, en el cruce con Xochimilco, cuando un automóvil Nissan Sentra, modelo 2000 y color guindo, conducido por Socorro, de 28 años, se desvió de su trayectoria y chocó contra una protección metálica y posteriormente contra un poste.

De acuerdo con las autoridades, el impacto con la estructura metálica logró reducir la velocidad del vehículo, lo cual evitó daños mayores.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras la evaluación correspondiente, confirmaron que no hubo necesidad de realizar traslados a hospitales, ya que no se presentaron lesionados.

Las autoridades locales destacaron que los accidentes viales por pérdida de control siguen en aumento en diversos sectores de la ciudad, lo que representa una preocupación creciente para la seguridad vial en Ciudad Acuña.