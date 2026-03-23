Coahuila refuerza seguridad ante inicio de Semana Santa

Ciudad Acuña, Coah.– Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el estado de Coahuila fortalecerá la vigilancia en carreteras y zonas de mayor afluencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y residentes.

El incremento en la movilidad durante estas fechas, derivado del flujo turístico, obliga a reforzar las acciones de prevención, especialmente en las principales vías de comunicación del estado.

Acciones de la autoridad

El gobernador Manolo Jiménez señaló que es fundamental mantener las estrategias de seguridad activas y no permitir retrocesos ante posibles riesgos.

Indicó que en los próximos días arrancará el operativo especial de Semana Santa, el cual estará enfocado en resguardar los espacios de convivencia familiar, así como los puntos turísticos más concurridos.

"La seguridad lo es todo en nuestro estado y por lo mismo no bajaremos la guardia y seguiremos con nuestros elementos en todos los sectores del estado, blindándolo", afirmó.

Detalles confirmados

Con estas acciones, las autoridades estatales buscan mantener a Coahuila como una entidad segura durante el periodo vacacional, reforzando la presencia policial en todo su territorio.