Gobierno de Coahuila inicia programa de obras sociales: Gabriel Elizondo Pérez

SALTILLO, COAH.- Con el arranque de un ambicioso programa de obras sociales en todo el estado, el Gobierno de Coahuila fortalecerá la atención en colonias donde se ubican planteles educativos, con acciones que van desde infraestructura escolar hasta servicios básicos y programas de salud.

Así lo expresó Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador del Programa Mejora Coahuila, quien destacó que esta estrategia responde a una planeación construida a partir del sentir ciudadano, en coordinación con alcaldes, equipos regionales y áreas estatales, lo que permitirá atender de manera directa las principales necesidades de cada comunidad.

Añadió que será el gobernador Manolo Jiménez Salinas quien encabezará este arranque estatal, donde se dará a conocer la inversión proyectada para 2026, enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses con un desarrollo equilibrado entre regiones.

Acciones de la autoridad

Dentro de las acciones prioritarias se contempla el fortalecimiento de la infraestructura educativa, con la construcción y rehabilitación de aulas, techumbres y sanitarios, siendo este último uno de los rubros más solicitados en diversas zonas del estado. Asimismo, se intervendrán los entornos escolares, mejorando calles, accesos y servicios en las colonias donde se ubican los planteles.

De forma paralela, el programa incluirá obras de agua potable, drenaje, pavimentación y recarpeteo, así como acciones de vivienda como cuartos adicionales y mejoramiento de techos, atendiendo las solicitudes más urgentes de la población bajo un esquema de priorización regional.

Impacto en la comunidad

En materia de salud, se reforzarán las caravanas médicas que recorren colonias, barrios y comunidades rurales, acercando más de 25 servicios con personal médico y de enfermería. Estas acciones buscan evitar que la población tenga que trasladarse largas distancias para recibir atención, especialmente en zonas alejadas donde el acceso a servicios representa un costo elevado.

Asimismo, Elizondo Pérez reiteró que continuarán las jornadas de vacunación y programas enfocados en la atención de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, consolidando una estrategia integral de bienestar social.