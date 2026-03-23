GAC Motor cierra su agencia en Saltillo: clientes sin atención local

SALTILLO, COAHUILA.- La salida de la agencia automotriz GAC Motor de Saltillo no solo representa el cierre de una sucursal, sino el inicio de una serie de complicaciones para decenas de clientes que ahora se enfrentan a la falta de atención local para sus vehículos.

Desde hace días, usuarios comenzaron a notar la suspensión del servicio en la agencia, lo que generó dudas y molestia entre quienes adquirieron unidades de la marca en la ciudad. La incertidumbre creció al confirmarse que el cierre será definitivo, dejando a los propietarios sin una opción cercana para mantenimiento, reparaciones o garantías.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la atención se concentrará en su sucursal ubicada en Monterrey, lo que obliga a los clientes de Saltillo a trasladarse fuera del estado para recibir servicio. La decisión, aseguran, responde a una mayor disponibilidad de refacciones, personal técnico especializado e infraestructura en esa sede.

Impacto en la comunidad

Sin embargo, para los usuarios, esto implica gastos adicionales, pérdida de tiempo y dificultades logísticas, especialmente para quienes dependen de sus vehículos en el día a día. La situación también ha puesto en evidencia los retos que enfrentan algunas marcas emergentes para consolidar su presencia fuera de grandes ciudades.

El inmueble que albergaba la agencia, ubicado en el sector de Valle San Agustín, ya luce sin actividad, reflejando el impacto inmediato del cierre. Mientras tanto, los clientes continúan a la espera de claridad sobre cómo se garantizará el servicio postventa en la región.

Reacciones de los clientes

La salida de GAC de Saltillo deja una lección clara: más allá de la venta, la permanencia y el respaldo local son factores clave para generar confianza en el mercado automotriz.