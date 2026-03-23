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Coahuila

Éxito total: Running Las Vacas llena Acuña y atrae al Gobernador

El festival impulsa el turismo y consolida su crecimiento en el norte de Coahuila.

Por Angel Garcia - 23 marzo, 2026 - 12:38 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– El Running Las Vacas registró un éxito total en su jornada principal, destacando la tradicional carrera de vaquillas que reunió a cientos de asistentes en un ambiente familiar.

      La presencia de Manolo Jiménez

      El evento insignia de la región contó con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien atestiguó la respuesta de la comunidad y visitantes durante esta celebración que se consolida en el norte del estado.

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      Actividades y reactivación del turismo

      Con un programa de actividades de más de ocho horas, el festival logró reactivar en parte el turismo en Ciudad Acuña, marcando el cierre de las actividades correspondientes al mes de marzo.

      Organizado por la iniciativa privada en coordinación con el gobierno municipal y estatal, el Running Las Vacas ofreció espacios de entretenimiento y convivencia que generaron entusiasmo entre familias locales y turistas.

      Durante la jornada se realizaron diversas actividades que mantuvieron la atención del público, siendo la corrida de vaquillas uno de los momentos más destacados del programa.

      En su segundo año consecutivo bajo este nuevo formato, el evento reafirma su atractivo y proyecta continuar creciendo, con la intención de posicionarse como una celebración de impacto no solo estatal, sino también internacional.

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