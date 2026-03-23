Frontera: Protección Civil verifica gaseras para garantizar seguridad

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil de Frontera informó que en el municipio operan 15 gaseras, las cuales son verificadas por autoridades estatales con apoyo del gobierno local, a fin de garantizar que cumplan con las medidas de seguridad establecidas para el manejo de gas LP.

Inspecciones rigurosas para gaseras

El director de la corporación, Abraham Palacios Cedillo, explicó que la Ley de Protección Civil establece que tanto gaseras como gasolineras y establecimientos que manejan materiales peligrosos deben ser inspeccionados por el estado, aunque en algunos casos se solicita la colaboración del municipio para realizar revisiones.

Detalló que, en el caso de las gaseras, las inspecciones son más minuciosas debido al riesgo que implica el manejo de gas LP. Entre los aspectos que se supervisan se encuentran las instalaciones, tuberías, sistemas contra incendio y rutas de evacuación dentro de los establecimientos.

"Las revisiones en los negocios incluyen que cuenten con sistema contra incendio; mientras que en los camiones se verifica la ausencia de fugas, licencias vigentes y dispositivos de seguridad como luces, frenos y direccionales, además de que estén correctamente aterrizados", precisó.

Coordinación constante con el estado

El funcionario añadió que existe coordinación constante con el estado en caso de detectar irregularidades que deriven en clausuras. Aclaró que la clausura realizada el pasado jueves no estuvo relacionada con Protección Civil, sino que fue ejecutada por Obras Públicas, ya que se trataba de un predio en construcción que no cumplía con otros lineamientos.

Finalmente, reiteró que estas acciones buscan prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de la población ante el manejo de materiales altamente inflamables.