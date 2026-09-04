Equinox impacta contra camión en Ciudad Acuña; no hay lesionados

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un Chevrolet Equinox impactó contra un camión en el cruce de las calles Capitán Manuel Leal y Urdiñola, durante la mañana de este viernes, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente fue atendido por elementos del Mando Coordinado Acuña, quienes acudieron al lugar a bordo de la unidad P-152 para tomar conocimiento de los hechos y realizar el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con el reporte, el vehículo señalado como responsable es un Chevrolet Equinox modelo 2005, color rojo, conducido por una mujer de 59 años.

La unidad afectada fue un autobús Thomas Built Busses modelo 2012, color blanco, conducido por un hombre de 41 años.

Detalles del accidente

Tras el percance, elementos del Mando Coordinado realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales.