¿Qué es Familia Seguridad, la app del viaje que terminó en tragedia para tres mujeres?

Detrás de una calcomanía colocada en taxis, vehículos particulares y unidades que prestan servicio mediante aplicaciones existe una organización que ha ido ganando presencia en Coahuila: Familia Seguridad.

La agrupación se presenta como una red de apoyo para conductores y usuarios, con mecanismos de comunicación, alertas y respaldo ante situaciones de emergencia.

Su presencia se ha extendido por municipios como Saltillo, Ramos Arizpe y ahora Monclova, donde algunas unidades portan la identificación de Familia Seguridad Monclova.

Pero, ¿qué hay detrás de esa calcomanía?

Familia Seguridad también es identificada como App Familia Seguridad y, en algunas referencias, como Taxi Seguridad Familiar.

Su promoción invita a integrarse no solamente a conductores de plataformas como Uber e InDrive, repartidores, transportistas y propietarios de vehículos particulares, sino también a taxis.

La organización presume una red de comunicación entre sus integrantes y servicios de apoyo para quienes recorren las carreteras y calles de Coahuila.

En Saltillo, incluso, ha señalado contar con unidades operadas por mujeres y con sistemas de alerta vinculados con autoridades.

La imagen que proyecta es la de una comunidad de conductores que busca ofrecer mayor seguridad a quienes utilizan sus servicios.

Sin embargo, conforme la agrupación ha crecido, también han surgido preguntas sobre su funcionamiento.

¿Quién está detrás de la red?

En Monclova no existe, hasta ahora, información pública suficiente para establecer con claridad quién encabeza la organización, quién administra su operación local o cuántas unidades forman parte de ella.

Tampoco se conoce públicamente, con precisión, bajo qué figura jurídica opera en la ciudad, cuáles son los requisitos para incorporarse o qué mecanismos utiliza para supervisar a los conductores que portan su distintivo.

Esto cobra relevancia porque Familia Seguridad ya no es solamente una calcomanía en el parabrisas.

Es una red que agrupa a cientos de personas dedicadas al transporte y que mantiene presencia en distintos puntos del estado.

Y es precisamente esa relación con el transporte la que lleva hasta el accidente ocurrido en la carretera 57.

La conexión con el accidente

En uno de los viajes entre Ramos Arizpe y Monclova, la unidad conducida por Cynthia de los Santos, quien pertenecía a esta red de transporte, sufrió una volcadura después de que, de acuerdo con los datos del accidente, fallara un neumático.

El saldo fue de tres mujeres muertas y cinco personas lesionadas.

Cynthia de los Santos no murió en el accidente.

Su relación con Familia Seguridad coloca ahora a la organización bajo la mirada pública, no porque ello implique responsabilidad de la agrupación en la tragedia, sino porque surge una pregunta sobre la red a la que pertenecía la conductora y los mecanismos con los que se incorporan y supervisan las unidades que ofrecen este tipo de servicios.

La tragedia puso nombres y rostros a un sistema de transporte que para muchos usuarios comienza y termina en una aplicación, un vehículo y un viaje.

Pero detrás de esos vehículos también existen agrupaciones que coordinan, identifican y respaldan a sus conductores.

Familia Seguridad es una de ellas.

Su presencia ya llegó a Monclova, pero mientras aumenta el número de unidades que portan su distintivo, permanecen abiertas preguntas básicas sobre su estructura y operación.

¿Quién la dirige? ¿Quién coordina a sus conductores en Monclova?

Y, sobre todo, ¿quién está realmente detrás de Familia Seguridad?