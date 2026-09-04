¡Fuerte choque en la Federal 57! Camioneta se impacta contra puente en Nava

NAVA, COAH.- Un aparatoso accidente se registró durante la mañana de este viernes sobre la carretera Federal 57, a la altura de las instalaciones de Constellation Brands, en el municipio de Nava.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta terminó impactándose contra la estructura de un puente, quedando con daños considerables debido a la fuerza del encontronazo.

Acciones de la autoridad

El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, quienes acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si los ocupantes de la camioneta resultaron lesionados ni cuál es su estado de salud, por lo que se espera que en las próximas horas puedan conocerse mayores detalles.

Detalles confirmados

Tampoco se han establecido las causas que provocaron que la unidad terminara impactándose contra la estructura del puente, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente.

La presencia de unidades de emergencia y personal trabajando en el sitio representa un llamado de atención para los automovilistas que transitan por este tramo de la Federal 57, a quienes se recomienda reducir la velocidad y manejar con precaución.

Mientras continúan las labores en el lugar, se pide a los conductores mantenerse atentos a las indicaciones y evitar maniobras que puedan poner en riesgo tanto a otros automovilistas como al personal que se encuentra atendiendo el accidente.