Madrugan en busca de empleo: Howmet ofrece 50 vacantes en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La empresa Howmet realizó una jornada de contratación en Ciudad Acuña, con una oferta de alrededor de 50 vacantes, lo que generó la llegada de decenas de personas interesadas en obtener una oportunidad laboral.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con el programa Mejora y el Servicio Nacional del Empleo.

Carmen Márquez, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, informó que fueron aproximadamente 50 las vacantes disponibles durante la jornada.

Desde temprana hora, personas interesadas acudieron al lugar para presentar sus solicitudes. La primera persona en la fila señaló que llegó desde las 4:30 de la mañana, mientras que el ingreso comenzó hasta las 7:30 horas.

La jornada de contratación de Howmet atrajo a decenas de solicitantes en Ciudad Acuña.

La jornada registró una importante presencia de jóvenes entre quienes acudieron en busca de una oportunidad laboral, reflejando el interés por incorporarse al mercado de trabajo.

Carmen Márquez del Servicio Nacional del Empleo destaca la reactivación del empleo en la región.

De acuerdo con Márquez, el empleo continúa reactivándose, aunque el acceso a nuevas oportunidades laborales se mantiene de manera tranquila y lenta.

Los jóvenes son los más interesados en las vacantes ofrecidas por Howmet.

Las solicitudes de empleo fueron llenadas en el lugar como parte del proceso de contratación, permitiendo a los aspirantes iniciar los trámites correspondientes para ocupar alguna de las vacantes disponibles.