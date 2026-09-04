¡Le cae enorme rama a su camioneta mientras estaba estacionada!

ALLENDE, COAH.- Una camioneta terminó con daños materiales luego de que una gigantesca rama de nogal se desprendiera y cayera sobre el vehículo durante la mañana de este viernes, cuando se encontraba estacionado sobre la calle Hidalgo.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10:00 de la mañana, entre las calles Cuauhtémoc y Espiridión Peña, donde la pesada rama terminó encima de una camioneta Ford modelo 1981.

Juan Herrera, propietario de la unidad, explicó que había dejado la camioneta debidamente estacionada para acudir a una tienda cercana. Apenas habían transcurrido alrededor de 10 minutos cuando regresó y se encontró con la sorpresa de que una enorme rama había caído sobre su vehículo.

El afectado señaló que, debido al peso de la rama, la principal afectación se registró en el capacete, que quedó hundido tras el impacto.

Por fortuna, la camioneta se encontraba sola al momento del incidente, por lo que la caída de la rama únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

El incidente y sus consecuencias

La situación también representó un riesgo para peatones y automovilistas que circulaban por el sector, debido al tamaño de la rama y a que parte del árbol quedó sobre la vía pública.

Elementos del Departamento de Bomberos de Allende acudieron al lugar con motosierras y equipo especializado para realizar los trabajos de corte y retiro de las ramas, con el objetivo de liberar la camioneta y eliminar el riesgo para quienes transitaban por la zona.

Llamado de atención sobre la seguridad

El incidente dejó además un llamado de atención sobre las condiciones de árboles de gran tamaño que se encuentran en sectores habitacionales, particularmente aquellos cuyas ramas pueden representar un peligro ante desprendimientos inesperados.