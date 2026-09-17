Sergio Sisbeles asegura que subasta de AHMSA será clave para Monclova

A pocos días de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, señaló que existe una expectativa positiva de que el proceso se lleve a cabo el próximo 25 de septiembre, al considerar que permitirá avanzar hacia una mayor certeza jurídica y el desarrollo económico de la región centro.

Sisbeles indicó que el gobernador Manolo Jiménez se ha mantenido atento a las fechas del proceso, pese a las dilaciones jurídicas que se han presentado. "Esperemos que así sea por bien de los ex obreros que tanto han clamado esta solicitud jurídica, que ha sido realizada hasta la propia Presidencia de la República", expresó.

Señaló que existe expectativa de que el juzgado correspondiente emita una resolución definitiva que permita avanzar en la subasta y dar celeridad al proceso.

El funcionario destacó que, pese a la situación de AHMSA, la región centro ha buscado diversificar su economía mediante la atracción de nuevas empresas e industrias, con participación del gobierno estatal y de los municipios. Mencionó la iniciativa del gobernador Manolo Jiménez, así como el trabajo del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal; la alcaldesa de Frontera, Sari Pérez, y la alcaldesa de Castaños, en el impulso del corredor industrial y la diversificación económica.

Respecto a la marcha que preparan los extrabajadores de AHMSA, Sisbeles señaló que tienen derecho a manifestarse, siempre y cuando respeten los derechos de terceros. "Mientras sea eso, cualquier manifestación pacífica será también acompañada por parte de las autoridades tanto estatales y municipales", afirmó.

Reiteró que la solicitud de las autoridades a los extrabajadores es que puedan realizar su manifestación de manera pacífica y respeten los derechos de terceros.