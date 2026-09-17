DIF Monclova entrega aparatos ortopédicos y presenta unidad UNEDIF

El DIF Monclova realizó una jornada de entrega de aparatos ortopédicos y presentó una unidad UNEDIF con la que contará para facilitar el traslado de personas con discapacidad.

Durante la jornada se entregaron apoyos que habían quedado pendientes, con el objetivo de acercar los beneficios directamente a los municipios y evitar traslados innecesarios para las personas beneficiarias.

En una jornada previa se contabilizaron 80 beneficiarios de aparatos ortopédicos, 50 de aparatos auditivos y 280 personas que recibieron tarjetas de discapacidad. Los apoyos incluyen bastones, sillas de ruedas, andaderas, aparatos auditivos y sillas especiales para personas con parálisis cerebral, dirigidos a beneficiarios de distintas edades, desde niños hasta adultos mayores.

Se explicó que la entrega directa en los municipios busca facilitar el acceso a los apoyos, debido a que algunas personas con discapacidad permanecen en cama o enfrentan dificultades para trasladarse. Como parte de esta jornada también se presentó la unidad UNEDIF, diseñada para trasladar a personas usuarias de silla de ruedas sin necesidad de bajarlas de ella, lo que permite reducir las maniobras durante el traslado.

La unidad permitirá que los beneficiarios conozcan el servicio y su funcionamiento, mientras que cada DIF municipal determinará la forma en que será operada.

Se destacó que estos programas buscan dar continuidad a los apoyos para personas con discapacidad, entre ellos aparatos auditivos para quienes tenían años sin escuchar y sillas de ruedas que requieren renovación periódica debido al uso constante. El DIF Monclova hizo un llamado a las personas que requieran alguno de estos apoyos para que se acerquen a las instalaciones del DIF municipal y soliciten información.