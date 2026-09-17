Carlos Villarreal y cónsul de EE.UU. buscan cooperación para Monclova

El alcalde Carlos Villarreal participó en una reunión de trabajo con la cónsul general de los Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, como parte de la visita de la delegación consular a Coahuila, donde se analizaron oportunidades de cooperación en materia económica, comercial, cultural y de atención ciudadana.

Durante el encuentro se estableció un diálogo para identificar áreas de colaboración que puedan generar nuevas oportunidades para Monclova y la región Centro-Desierto, a través de la vinculación institucional y el intercambio de experiencias. Esta agenda se desarrolla en coordinación con el gobierno del estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado el trabajo conjunto para ampliar los vínculos y las oportunidades de desarrollo para Coahuila.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con las representaciones consulares y generar canales que permitan identificar proyectos de interés común para la ciudad. "Para Monclova es muy importante abrir estos espacios de diálogo y colaboración. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestros vínculos y generar oportunidades que contribuyan al desarrollo de nuestra ciudad, siempre haciendo equipo con el Gobierno del Estado y con las instituciones que comparten esta visión de trabajo", señaló.

En la reunión estuvieron presentes Jerome Sherman, cónsul para asuntos de cultura, educación y prensa del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey; Félix Montemayor, especialista en asuntos económicos y políticos del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo de Coahuila, y Víctor Leíja, alcalde de Cuatro Ciénegas.

El gobierno municipal refrendó su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado y con las distintas instituciones para generar nuevas alianzas y oportunidades que contribuyan al desarrollo de Monclova y la región Centro-Desierto.