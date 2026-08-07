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Coahuila

Comerciantes y CFE fortalecen diálogo para mejorar el servicio eléctrico en Acuña

Empresarios plantearon inquietudes sobre el suministro de energía y acordaron mantener una comunicación permanente con la paraestatal.

Por Angel Garcia - 07 agosto, 2026 - 04:27 p.m.
Comerciantes y CFE fortalecen diálogo para mejorar el servicio eléctrico en Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Comerciantes de la localidad sostuvieron una reunión con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecer la comunicación y atender inquietudes relacionadas con el servicio eléctrico.

      Objetivo de la reunión

      El presidente de la Cámara de Comercio en Acuña, José Santos, señaló que estos encuentros tienen como propósito mejorar la relación entre ambas partes y mantener un diálogo directo.

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      Importancia de la coordinación

      Por su parte, el superintendente de la CFE Zona Norte, ingeniero Erick Antonio Pérez Sandoval, destacó la importancia de trabajar de manera coordinada para evitar afectaciones derivadas de las variaciones de voltaje.

      Durante la reunión, integrantes del sector comercial y empresarial expusieron sus inquietudes y establecieron un canal de comunicación para dar seguimiento a las áreas de oportunidad detectadas.

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