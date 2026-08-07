Hallan a hombre muerto con huellas de violencia

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado sin vida y con huellas de violencia dentro de un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en Ramos Arizpe, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:00 horas a través del Sistema de Emergencias 911, luego de que se alertara sobre una persona inconsciente en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón y Venustiano Carranza.

Hallazgo del Cuerpo

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y, tras ingresar a la vivienda, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La víctima se encontraba en un charco de sangre y presentaba diversos golpes, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que agentes de investigación y peritos iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.

La víctima vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis azules. Como señal particular, tenía un tatuaje de cartas de póker en el brazo derecho. Hasta el momento permanece en calidad de no identificado.

Investigación en Curso

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el inmueble para preservar la escena, mientras personal de la FGE realizó el procesamiento correspondiente.

Durante la inspección de la vivienda, de manera extraoficial se informó que fue localizada una mujer escondida en una de las habitaciones, quien fue asegurada y presentada ante las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

Peritos y agentes de investigación continúan con las indagatorias para determinar si la muerte del hombre corresponde a un homicidio o si ocurrió bajo otras circunstancias.