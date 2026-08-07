Registran alta participación en inscripciones para preparatoria abierta en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Decenas de ciudadanos acudieron a las instalaciones de Servicios Regionales para realizar su inscripción a la preparatoria abierta, un programa que ofrece la oportunidad de continuar con sus estudios de manera gratuita.

Desde temprana hora se formaron filas de personas interesadas en iniciar este nivel educativo, con el propósito de mejorar su preparación académica.

El programa de preparatoria abierta busca mejorar la educación en jóvenes de Ciudad Acuña.

De acuerdo con la información proporcionada, algunos de los aspirantes laboran en empresas maquiladoras y recibieron apoyo para acudir al proceso de inscripción.

Aspirantes a la preparatoria abierta incluyen trabajadores de empresas maquiladoras.

El programa busca impulsar principalmente a la población joven, al facilitar el acceso a la educación y contribuir a mejorar sus oportunidades laborales.