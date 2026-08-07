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Coahuila

Promueven la lactancia materna con plática y caminata en Hospital General de Acuña

En el marco del Día Mundial de la Lactancia Materna, autoridades de salud destacaron los beneficios de esta práctica para madres e hijos.

Por Angel Garcia - 07 agosto, 2026 - 03:30 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– En el marco del Día Mundial de la Lactancia Materna, se realizó un evento en el Hospital General que incluyó una plática informativa para derechohabientes y una caminata de promoción de esta práctica.

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      Luz María Rizo destaca la importancia de la lactancia

      La doctora Luz María Rizo, representante de la Jurisdicción Sanitaria, destacó la importancia de que la población conozca los beneficios de la lactancia materna.

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      Durante la actividad se informó que la alimentación con leche materna contribuye a prevenir enfermedades a futuro tanto en las madres como en sus hijos, en comparación con el consumo de leche de fórmula.

      Caminata y pláticas informativas

      Como parte de la conmemoración, también se realizó una caminata en las inmediaciones del hospital y, posteriormente, se impartieron las pláticas dirigidas a las personas asistentes.

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      Asimismo, el médico Martínez señaló que el personal de salud mantiene la disposición de brindar información adecuada y orientación sobre este tema.

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