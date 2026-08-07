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Coahuila

Detienen a "La Bola" tras cateo en Fundadores de Ciudad Acuña

Un hombre fue detenido en un cateo realizado por la Agencia de Investigación Criminal en el fraccionamiento Fundadores de Ciudad Acuña, Coahuila.

Por Angel Garcia - 07 agosto, 2026 - 03:37 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un hombre fue detenido durante un cateo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en un domicilio del fraccionamiento Fundadores, como parte de una investigación por presuntos delitos contra la salud.

      Detalles del operativo

      El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Don Morcillo número 521, al que acudieron diversas corporaciones de seguridad.

      El detenido, identificado con el apodo de "La Bola" y señalado como propietario de la vivienda, fue asegurado en el lugar.

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      Resguardo de la mascota

      Durante el cateo también fue resguardada una mascota. De acuerdo con la información proporcionada, las investigaciones continúan para determinar con precisión los objetos y evidencias asegurados durante la diligencia.

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