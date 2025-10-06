Comerciantes de Monclova demandan acciones contra tiendas chinas

Tras los recientes decomisos realizados en Saltillo contra tiendas chinas que comercializaban mercancía de procedencia ilegal, comerciantes de Monclova exigieron que se implementen operativos similares en la Región Centro, donde aseguran que estos establecimientos han proliferado bajo un esquema de impunidad y en condiciones de competencia desleal.

El ingeniero Arturo Valdés, comerciante local, señaló que mientras en la capital del estado ya se emprendieron acciones, en Monclova la situación continúa sin regulación, pese a que estos negocios operan al margen de la ley.

"Aquí en Monclova hemos visto cómo han proliferado estas tiendas y siguen trabajando bajo un manto de impunidad. En Saltillo ya actuaron las autoridades, ojalá Dios quiera que también se extienda al centro y norte de Coahuila porque nos tienen invadidos. Es competencia desleal, a ojos vistos: no entregan tickets fiscales, no tienen asegurados a sus trabajadores, no pagan impuestos como nosotros. Es un desorden total", expresó.

Valdés cuestionó los supuestos privilegios con los que estos negocios operan y consideró que el gobierno, en sus tres niveles, debe poner un alto inmediato.

"Son invasores en todos los sentidos y no se debería permitir. Hay que proteger el mercado interno. Nosotros no pedimos que los cierren, sino que cumplan con lo que la ley marca: pagar impuestos, dar seguridad social a sus empleados y entregar facturas como cualquier empresa formal. No se vale que la poca economía que hay se la estén llevando sin dejar un beneficio al municipio, al estado ni a la federación", agregó.

El comerciante hizo un llamado a las cámaras empresariales de la región para que se unan y exijan operativos de revisión contra estos establecimientos, a fin de que se apliquen las mismas reglas a todos los sectores.

"Ojalá Dios quiera que con estas acciones que ya empezaron en Saltillo se venga también a Monclova. No pedimos privilegios, pedimos piso parejo. Si nosotros cumplimos con hasta un 40 % de impuestos, ellos también deben hacerlo", enfatizó.

Por ahora, en Monclova no se han realizado decomisos ni clausuras contra este tipo de negocios, sin embargo, el reclamo del sector comercial crece ante lo que consideran un riesgo para la economía local y la permanencia de los negocios establecidos formalmente.