Juan Carlos vinculado a proceso por homicidio en Saltillo

Con el llanto contenido y rodeado de elementos de seguridad, Juan Carlos "N" fue vinculado a proceso por el homicidio de Orlin Alexander Peña Murcia, conocido como "El Chido", un hombre de origen centroamericano. La resolución provocó el colapso emocional de la madre del acusado, quien se desmayó al escuchar que su hijo sería enviado al penal de Saltillo. Fue necesario que paramédicos de Bomberos de Frontera acudieran a la sala dos del Centro de Justicia Penal para brindarle atención médica. La audiencia, correspondiente a la causa penal 980/2025, se celebró en su segunda parte este lunes, donde el juez determinó que existen elementos suficientes para procesar penalmente a Juan Carlos "N", presunto vendedor de drogas, quien enfrenta la acusación de haber golpeado mortalmente a la víctima con un bate, presuntamente por una deuda. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el crimen ocurrió la tarde del 25 de julio en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle 14 de la colonia Calderón. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, un menor de edad, quien fue testigo presencial, llegó a la vivienda para comprar droga cuando Juan Carlos "N" presuntamente agredió primero a él y luego a Peña Murcia. Según la declaración del menor, Juan Carlos "N" comenzó a golpearlo debido a un adeudo, pero al llegar "El Chido" a comprarle 500 pesos de cristal, redirigió su agresividad hacia él. Fue justo cuando Orlin se disponía a salir del domicilio que fue atacado por la espalda y brutalmente golpeado en la cabeza, presuntamente con un bate. El impacto le causó una grave lesión craneoencefálica. "El Chido" permaneció tirado en un charco de sangre durante el resto del día, sin recibir ayuda. El menor testigo pasó la noche en la sala junto al cuerpo, mientras que Juan Carlos "N" durmió en otra habitación. Al día siguiente, al darse cuenta de que Orlin Alexander había fallecido, el menor alertó al acusado, quien le permitió marcharse bajo la amenaza de guardar silencio. El cuerpo del centroamericano no fue localizado sino hasta un mes después, cuando el padre del menor testigo, mientras recolectaba latas en un terreno baldío, encontró restos óseos y prendas de vestir que permitieron su identificación, con apoyo de testigos que lo conocían, incluyendo a una mujer que le rentaba un cuarto. La única prueba clave con la que hasta ahora cuenta el Ministerio Público es la declaración del menor testigo, misma que coincide con el peritaje médico forense sobre la causa de muerte. En favor de Juan Carlos "N", su pareja sentimental Yuvi Natalia, intentó acreditar que él no estaba en el lugar de los hechos, estaba con ella pero no lograron presentar pruebas adicionales que respaldaran esa versión. El juez concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tanto a la Fiscalía como a la defensa, tiempo durante el cual Juan Carlos "N" permanecerá en prisión preventiva por seguridad del testigo, debido a su condición de menor de edad. Durante el cateo realizado en la vivienda donde ocurrió el crimen, las autoridades no lograron encontrar restos de sangre u otras evidencias físicas, sin embargo, esto no fue impedimento para que el proceso penal siga su curso.