Concluye entrega de tarjetas del bienestar en Ciudad Acuña; más de 5 mil apoyos distribuidos

Ciudad Acuña.– Autoridades concluyeron la entrega de tarjetas de los programas federales de bienestar en el municipio, con un total de más de 5 mil apoyos distribuidos en la región.

Entrega de tarjetas en secundarias

Las entregas iniciaron por la mañana en la Secundaria Número 3 y finalizaron en la Secundaria Número 2, donde se atendió a estudiantes beneficiarios de este programa social.

El servidor de la región educativa, Rumaldo Guzmán, informó que durante el último día se entregaron alrededor de 400 tarjetas, principalmente a jóvenes de nivel secundaria.

Importancia del apoyo bimestral

Indicó que este apoyo bimestral continúa representando un respaldo importante para estudiantes de bajos recursos, al contribuir a su permanencia en las escuelas.

Finalmente, señaló que con esta jornada se da por concluido el proceso de entrega y que, por el momento, no se cuenta con fecha para una nueva reactivación de tarjetas ni para nuevas inscripciones.