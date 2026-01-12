Contactanos
Concluye entrega de tarjetas del bienestar en Ciudad Acuña; más de 5 mil apoyos distribuidos

Rumaldo Guzmán lidera entrega de 400 tarjetas a estudiantes de secundaria en jornada final en la región educativa de Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 12 enero, 2026 - 06:04 p.m.
      Ciudad Acuña.– Autoridades concluyeron la entrega de tarjetas de los programas federales de bienestar en el municipio, con un total de más de 5 mil apoyos distribuidos en la región.

      Entrega de tarjetas en secundarias

      Las entregas iniciaron por la mañana en la Secundaria Número 3 y finalizaron en la Secundaria Número 2, donde se atendió a estudiantes beneficiarios de este programa social.

      El servidor de la región educativa, Rumaldo Guzmán, informó que durante el último día se entregaron alrededor de 400 tarjetas, principalmente a jóvenes de nivel secundaria.

      Importancia del apoyo bimestral

      Indicó que este apoyo bimestral continúa representando un respaldo importante para estudiantes de bajos recursos, al contribuir a su permanencia en las escuelas.

      Finalmente, señaló que con esta jornada se da por concluido el proceso de entrega y que, por el momento, no se cuenta con fecha para una nueva reactivación de tarjetas ni para nuevas inscripciones.

