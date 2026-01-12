Reinstalan módulo de seguridad en el Puente Internacional de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Autoridades instalarán nuevamente un módulo de seguridad en la división del Puente Internacional con rumbo a Estados Unidos, como parte del regreso del Título 42 a la frontera.

Con la reactivación de esta medida por parte del Gobierno estadounidense, se aplicarán mayores acciones de control y vigilancia en el cruce fronterizo, lo que implicará la revisión obligatoria de documentos oficiales para las personas que transiten hacia el país vecino.

Acciones de la autoridad

El punto de control ya había operado anteriormente a la mitad del puente internacional y ahora será colocado nuevamente como parte del reforzamiento de seguridad ante el flujo migratorio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el módulo será retirado posteriormente, por lo que su permanencia se mantiene de manera indefinida.