Entre reclamos eligen Presidente de la AG

CASTAÑOS, COAHUILA.- Héctor Rosales Arreola fue electo como nuevo presidente de la Asociación Ganadera de Castaños, luego de que un grupo de agremiados realizara una asamblea alterna al exterior de las instalaciones, tras denunciar irregularidades en el proceso convocado por la dirigencia actual.

De acuerdo con lo expuesto, la asamblea se llevó a cabo fuera del recinto debido a que el todavía presidente, René Martínez, impidió el acceso a varios ganaderos al suspenderlos de manera unilateral, acción que, según los inconformes, contraviene lo establecido en el estatuto de la asociación. En total, fueron 11 socios los excluidos previo a la elección, sin que existiera una asamblea previa para validar dicha medida.

El abogado Héctor Javier Liñán señaló que la decisión fue ilegal y de carácter autoritario, ya que la expulsión o suspensión de socios debe seguir un procedimiento específico conforme a la ley. Explicó que el motivo de la sanción fue el presunto adeudo de una cuota que no amerita la suspensión ni la expulsión, por lo que debió cancelarse la asamblea y permitirse la participación de la planilla encabezada por Héctor Rosales.

Durante el desarrollo de los hechos, el candidato Héctor Rosales solicitó ingresar al inmueble para dialogar tanto con el presidente de la asociación como con el otro aspirante, Marco Galaz. Sin embargo, la persona encargada de resguardar el acceso, identificada como Adriana Méndez y acompañada por elementos de la Policía Estatal, le informó que revisaría la situación y posteriormente procedió a cerrar la puerta con llave, negando el ingreso.

Ante esta situación, Rosales Arreola y alrededor de 25 agremiados decidieron llevar a cabo la asamblea en el exterior, al considerar que sí existía el quórum necesario. En dicha reunión, los asistentes no aprobaron la asamblea celebrada el 18 de enero de 2025 ni los informes presentados por la dirigencia, y por mayoría de votos avalaron la planilla encabezada por Héctor Rosales, a quien se le tomó protesta como presidente electo.

Finalmente, el ahora presidente electo manifestó que su intención siempre fue el diálogo y el respeto a los derechos de los socios, sin embargo, al no lograr un acuerdo y al cerrarse las puertas del recinto, optaron por proceder conforme al reglamento, buscando que se respeten los estatutos y se conduzca la asociación de manera legal y transparente.