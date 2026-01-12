Víctor Guajardo llama a usar albergues en Múzquiz por bajas temperaturas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A pesar de la onda gélida, provocada por el Frente Frío No. 27, los albergues temporales habilitados por el Municipio de Múzquiz permanecen sin ocupación.

Ni familias en situación vulnerable ni personas en condición de calle han hecho uso de estos espacios, a pesar del riesgo que representa la exposición prolongada al frío extremo.

El ingeniero Víctor Guajardo Loo, responsable de la coordinación de Protección Civil, informó que se han intensificado los recorridos por diversos sectores de la cabecera municipal y de los minerales.

El objetivo es identificar a personas en riesgo y exhortarlas a trasladarse a los refugios habilitados. Sin embargo, muchas se niegan a abandonar sus hogares, incluso ante las inclemencias del clima.

Uno de los casos más visibles es el del conocido "Güero Palmas", un hombre en situación de calle desde hace ya varios años en la cabecera municipal, el cual ha rechazado reiteradamente la invitación a resguardarse en el albergue ubicado en la base de bomberos.

A pesar de las bajas temperaturas, él prefiere permanecer en su lugar habitual, debajo de una traila en la intersección de las calles Hidalgo y José Flores González.

Guajardo Loo expresó su preocupación por la resistencia de estas personas a recibir ayuda, ya que su salud podría verse seriamente comprometida.

Aun así, los recorridos continuarán realizándose de manera constante, con la esperanza de convencer a más ciudadanos de acudir a los refugios y protegerse del frío.

Finalmente, el funcionario advirtió que, según los pronósticos meteorológicos, las temperaturas seguirán descendiendo en los próximos días.

Por ello, hizo un llamado a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y evitar el uso de anafres dentro de los hogares, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.