Coahuila

Menor ebrio provoca accidente vial durante la madrugada

El percance ocurrió en el cruce de Primavera y Ocampo; no hubo acuerdo entre las partes.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 enero, 2026 - 05:51 p.m.
      Nava, Coah. - Un accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo en el cruce de las calles Primavera y Ocampo, luego de que un menor de 17 años de edad, presunto responsable, circulara a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

      El accidente ocurrió en el cruce de Primavera y Ocampo durante la madrugada del domingo.

      De acuerdo con la información recabada en el lugar, el impacto provocó daños materiales, lo que derivó en la intervención de elementos del Mando Coordinado, quienes acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

      Elementos del Mando Coordinado intervinieron tras el accidente para tomar conocimiento de los hechos.

      Al no lograrse un acuerdo entre las partes involucradas, el menor de edad y los vehículos participantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades y determinar la reparación de los daños ocasionados a los afectados.

      El menor y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

