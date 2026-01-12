Menor ebrio provoca accidente vial durante la madrugada

Nava, Coah. - Un accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo en el cruce de las calles Primavera y Ocampo, luego de que un menor de 17 años de edad, presunto responsable, circulara a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el impacto provocó daños materiales, lo que derivó en la intervención de elementos del Mando Coordinado, quienes acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Al no lograrse un acuerdo entre las partes involucradas, el menor de edad y los vehículos participantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades y determinar la reparación de los daños ocasionados a los afectados.

