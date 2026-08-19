Concluye capacitación en la Ruta del Emprendedor Acuña 2026

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Concluyó el tercer módulo de la Ruta del Emprendedor Acuña 2026, programa que continúa con la capacitación y fortalecimiento de los emprendedores locales.

El enfoque del módulo de finanzas

El módulo, denominado "Contabilidad y Finanzas para Emprender", se impartió en la Infoteca y estuvo a cargo de la Dra. Hilda Fumiko Monnier Inukai.

Durante la capacitación se proporcionaron herramientas enfocadas en el manejo de las finanzas y el desarrollo de proyectos de los emprendedores, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos para la administración de sus negocios.

Oportunidades para comerciantes locales

Con la conclusión de este tercer módulo, se mantiene el trabajo para generar mejores oportunidades para los comerciantes locales y contribuir al crecimiento de sus proyectos.

CANACINTRA continúa buscando hacer equipo con empresas y nuevos emprendedores para fortalecer estas acciones de capacitación y promover el desarrollo del sector empresarial local.