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Coahuila

Llaman a prevenir el cáncer de mama en Ciudad Acuña: Promueven estudios gratuitos

Autoridades de Salud instan a las mujeres a aprovechar estudios gratuitos, ante 400 casos reportados en la región.

Por Ángel García - 21 octubre, 2026 - 12:55 p.m.
Realizan evento para la conmemoración ela prevención contra el cáncer de mama
Realizan evento para la conmemoración ela prevención contra el cáncer de mama
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Autoridades de Salud reforzaron el llamado a la prevención del cáncer de mama mediante estudios médicos, algunos de ellos gratuitos, durante un evento realizado en el marco de las actividades de octubre, mes dedicado a la lucha contra esta enfermedad.

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      Importancia de la Detección Oportuna

      Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, señaló que se mantienen las acciones de prevención ante la incidencia de este padecimiento en Coahuila, donde se registran hasta 400 casos.

      Ante esta situación, destacó la importancia de fomentar la detección oportuna e invitó a las mujeres a aprovechar los exámenes gratuitos y acudir a realizarse los estudios correspondientes.

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      Actividades de Concientización

      Como parte de las actividades, jóvenes estudiantes de distintas escuelas de la localidad participaron en la elaboración de un moño rosa gigante, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

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