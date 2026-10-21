Demandan ex trabajadores de AHMSA indemnización de 50 mil pesos por cuatro años de desgaste

Derivado de la severa crisis económica y el prolongado impacto en sus familias durante los últimos cuatro años, los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) exigen al Gobierno Federal la entrega de un apoyo económico directo por 50,000 pesos para cada trabajador.

Solicitud de apoyo económico directo

Así lo dio a conocer José Luis Morales, integrante de la mesa directiva del Grupo de Defensa Laboral, quien puntualizó que este recurso ya no se gestiona como un crédito al salario, sino como una ayuda indemnizatoria por la falta de resolución de su conflicto laboral.

Morales explicó que este monto beneficiaría a los cerca de 13,000 exobreros golpeados por la parálisis de la siderúrgica, entre los que se encuentran trabajadores atorados en el proceso que carecen de pensión o fuentes de ingresos fijas.

"Para los compañeros que se quedaron sin sustento, un apoyo de esta naturaleza a estas alturas les serviría de mucho", aseveró el líder sindical. Asimismo, detalló que la comisión que acudió a la Secretaría del Trabajo fijó la postura de mantenerse en la capital del país hasta recibir una contestación formal.

Plazo para respuesta del Gobierno

El gremio estableció como plazo este próximo viernes para conocer los resultados de las gestiones federales; de no obtener una respuesta positiva, la mesa directiva, conjuntamente con la base trabajadora, determinará las acciones de protesta a emprender en la región centro de Coahuila.