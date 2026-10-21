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Coahuila

Suicidios, violencia y órdenes de restricción rodean a los hermanos Valadez

Tras el caso de Eduardo Alejandro Valadez, quien asesinó a su esposa y luego se quitó la vida, un testimonio anónimo revela antecedentes de suicidio y violencia familiar.

Por Carolina Salomón - 21 octubre, 2026 - 11:07 a.m.
El caso ocurrido en la colonia Córdoba reavivó la atención sobre los antecedentes de suicidio y los señalamientos de violencia familiar
El caso ocurrido en la colonia Córdoba reavivó la atención sobre los antecedentes de suicidio y los señalamientos de violencia familiar
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      MONCLOVA, COAH.- Dos suicidios registrados entre hermanos, un feminicidio que conmocionó a la colonia Córdoba y señalamientos de violencia familiar y órdenes de restricción forman parte de los antecedentes que rodean a integrantes de la familia Valadez, de acuerdo con un testimonio anónimo.

      Suicidios en la familia Valadez

      El caso más reciente es el de Eduardo Alejandro Valadez Rodríguez, quien privó de la vida a su esposa, Amalia Orozco, y posteriormente se quitó la vida, en un hecho que sacudió a la comunidad.

      Sin embargo, el testimonio refiere que años atrás otro de sus hermanos también murió por suicidio, después de varios intentos previos.

      Según la fuente, el hecho ocurrió en la vivienda de su madre, y presuntamente estuvo relacionado con problemas familiares, aunque esta versión no ha sido corroborada.

      La familia estaba integrada por cinco hermanos: Antonio, Teresa, Eduardo, Daniel y Gerardo Valadez.

      De acuerdo con la persona, dos de ellos han muerto por suicidio.

      Denuncias de violencia familiar

      La misma fuente describió un entorno de conflictos recurrentes y señaló que otro integrante de la familia, identificado como Hernán, presuntamente enfrenta un procedimiento legal ante instancias de atención a las mujeres por violencia familiar, además de contar con una orden de restricción.

      Según el relato, su esposa continuaba viviendo con él pese a la medida de protección y habría sufrido agresiones físicas.

      Estos señalamientos requieren corroboración documental y una versión de las autoridades competentes para establecer el estado del procedimiento y las condiciones actuales de protección.

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