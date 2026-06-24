Joven resulta lesionado tras volcadura en la colonia Gámez Sumarán

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un conductor de 24 años resultó lesionado tras la volcadura de su vehículo en la colonia Gámez Sumarán, luego de impactar una luminaria propiedad del municipio.

El accidente ocurrió sobre la calle 15, en el cruce con la calle Séptima, donde la unidad terminó volcada tras el fuerte impacto.

El vehículo involucrado es un Hyundai Elantra modelo 2002, color blanco, que era conducido por un joven identificado como Christian.

El accidente y sus circunstancias

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil se estrelló contra una luminaria municipal, lo que provocó la pérdida de control y posteriormente la volcadura.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 92 para su valoración médica.

Investigaciones en curso

De manera preliminar, las autoridades presumen que el conductor podría haber manejado bajo los efectos del alcohol, aunque serán las investigaciones correspondientes las que determinen las causas del accidente.