Lleva Gobierno de Coahuila programa de salud mental a centros de trabajo con "Más Feliz"

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Gobierno de Coahuila presentó en la región el programa "Más Feliz", una estrategia que será impulsada de manera conjunta por Inspira Coahuila y la Secretaría de Economía con el objetivo de acercar apoyo preventivo en salud mental a los trabajadores de las empresas.

El programa Más Feliz busca prevenir problemas de salud mental en el entorno laboral.

Durante la presentación, la directora general de Inspira Coahuila, Cecilia Ileana de la Garza, explicó que el proyecto está enfocado en los espacios donde las personas pasan gran parte de su tiempo, por lo que se decidió llevar estas acciones directamente a los centros laborales.

Señaló que la finalidad es anticiparse a situaciones que puedan afectar el bienestar de la población y evitar que preocupaciones o problemas personales generen consecuencias mayores.

Cecilia de la Garza destaca la importancia de la salud mental en los trabajadores de Coahuila.

Indicó que, mediante este programa, quienes requieran apoyo especializado podrán recibir atención de manera oportuna, incluidos servicios de psicología.

El programa forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer el bienestar de los coahuilenses a través de estrategias de prevención y atención temprana.