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Coahuila

Estrenan nueva aula en la Primaria Leona Vicario de Nava

La obra, realizada a través del programa Mejora, fortalece la infraestructura educativa y beneficia directamente a la comunidad estudiantil del plantel.

Por Alberto Ibarra Riojas - 24 junio, 2026 - 11:32 a.m.
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      NAVA, COAH.– Alumnos de la Escuela Primaria Leona Vicario cuentan con una nueva aula escolar, obra realizada mediante el programa estatal Mejora con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de aprendizaje dentro del plantel.

      La entrega de este nuevo espacio fue encabezada por el Lic. Antero Alvarado, representante del gobernador y subsecretario de Gobierno en la región de los Cinco Manantiales, acompañado por autoridades educativas.

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      La nueva aula escolar

      La nueva aula permitirá atender de mejor manera las necesidades de la comunidad escolar, ofreciendo un espacio más adecuado para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes.

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      Entrega de material adicional

      Además de la obra, se entregó material de limpieza y equipo deportivo para apoyar las labores diarias del plantel y contribuir al desarrollo integral de las y los alumnos.

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