Trabajadores de AHMSA en Monclova presentan Pato Justicia Laboral

MONCLOVA, COAH.- En una protesta cargada de simbolismo y crítica, trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) presentaron este martes al denominado "Pato Justicia Laboral", en respuesta a la reciente atención que recibió el pato Merlín por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que, aseguran, los reclamos de miles de obreros acereros continúan sin ser escuchados.

Durante su reunión semanal, los ex trabajadores exhibieron un pato vestido con una camiseta de la Selección Mexicana y una ficha de empleado de AHMSA, con la intención de visibilizar la situación que enfrentan tras más de tres años de incertidumbre derivada de la crisis y quiebra de la empresa.

Los manifestantes recordaron que permanecieron durante varios días al exterior de Palacio Nacional buscando ser atendidos por autoridades federales, sin obtener respuesta.

"Merlín está a nivel mundial por el tema del fútbol y a todos nos gusta, pero si hubo tiempo para recibir a quienes llevaron ese patito, también debería haber tiempo para atender a los trabajadores de AHMSA, que tenemos años con este problema y no hemos recibido atención", expresó uno de los representantes del movimiento.

Los obreros señalaron que, pese a reuniones sostenidas con senadores, diputados federales y funcionarios del Gobierno de México, no han visto avances concretos que contribuyan a resolver la situación de la siderúrgica ni a garantizar el pago de los adeudos pendientes.

"Nos sentimos totalmente abandonados por la Presidenta de México", afirmaron al ser cuestionados sobre la postura del Gobierno Federal frente a la problemática de AHMSA.

También manifestaron preocupación por el proceso judicial que enfrenta la empresa y las resoluciones que ha emitido la jueza encargada del caso, las cuales consideran poco favorables para los intereses de los trabajadores.

Los inconformes hicieron un llamado a los más de 14 mil trabajadores y ex empleados afectados para sumarse a las movilizaciones y ejercer mayor presión social.

"Somos muy pocos los que seguimos participando en esta lucha. Se necesita que más gente se involucre porque hasta ahora el Gobierno Federal no ha avanzado ni un centímetro para resolver esta situación", señalaron.

Entre bromas y reclamos, los trabajadores bautizaron a la figura como "Pato Justicia Laboral", aunque algunos también lo llamaron "el pato justiciero" y "el pato de la quiebra", con la esperanza de que, al igual que Merlín, logre atraer la atención de las autoridades federales hacia la crisis que viven miles de familias de la Región Centro de Coahuila.