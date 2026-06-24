Gabriel Elizondo se prepara para el Senado si Riquelme asume la alcaldía de Torreón

SALTILLO, COAH.- Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila y senador suplente de Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que está preparado para asumir una curul en el Senado de la República en caso de que el exgobernador sea llamado a ocupar de manera interina la Presidencia Municipal de Torreón.

El funcionario señaló que, por ahora, permanece concentrado en las responsabilidades que le fueron encomendadas dentro de Mejora Coahuila y reiteró que cualquier decisión dependerá de las indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Tengo entendido que el senador Miguel Riquelme va por una asignación también del partido y todo el proceso que se tiene que llevar para tomar el interinato de la Alcaldía de Torreón. Soy su senador suplente y, por supuesto, estamos listos", expresó.

Elizondo indicó que aún existen tiempos legales y políticos por definirse, ya que, según comentó, el senador Riquelme no forma parte actualmente de la Comisión Permanente y el periodo ordinario del Senado inicia en septiembre.

"No estoy diciendo que sea hasta septiembre, que sea mañana o que sea pasado. Yo estoy esperando indicaciones siempre de nuestro gobernador. En tanto, seguimos aquí en Mejora Coahuila, siempre al pendiente de nuestra gente", afirmó.

Cuestionado sobre la posibilidad de dejar su actual cargo para incorporarse al Senado, reiteró su disposición para asumir cualquier responsabilidad que le sea asignada.

"Claro que estamos listos, siempre buscando el bienestar para nuestra gente, cuidar nuestro estado y representar los intereses por los que uno va a una campaña", señaló.

El coordinador destacó que el trabajo territorial de Mejora Coahuila continuará independientemente de los cambios que pudieran darse en la estructura gubernamental o legislativa.

"Mejora Coahuila sigue siendo lo que es gracias al gobernador Manolo Jiménez. Esté o no esté una figura u otra, el programa seguirá trabajando permanentemente para mejorar la calidad de vida de nuestra gente", sostuvo.

Respecto a Miguel Riquelme, Elizondo destacó la relación de amistad que mantienen y reconoció su trayectoria política y experiencia en materia de seguridad pública.

Consideró que, de concretarse su llegada como alcalde interino de Torreón, tendrá la capacidad para atender los retos del municipio.

"Es un hombre sumamente preparado, que velará por los intereses de Torreón y que entiende perfectamente el tema de la seguridad. Le deseamos todo el éxito y todo el apoyo desde Mejora Coahuila", manifestó.