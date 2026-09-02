Aumentan avistamientos de serpientes en Allende; Bomberos atiende reportes en viviendas

ALLENDE, COAH.- La presencia de serpientes ha comenzado a generar mayor preocupación entre habitantes de distintos sectores de Allende, luego de que durante las últimas semanas se incrementaran los avistamientos de estos reptiles, incluso al interior de algunas viviendas.

Las altas temperaturas que se han registrado en la región han favorecido una mayor actividad de las serpientes, situación que ha llevado a ciudadanos a solicitar apoyo para retirar ejemplares encontrados en patios, terrenos y espacios habitacionales.

Aumento de avistamientos de serpientes en Allende

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Bomberos, durante esta temporada se han atendido diversos reportes en los que los reptiles han sido localizados al interior de domicilios. En estos casos, los ejemplares son capturados y posteriormente reubicados.

La presencia de serpientes suele incrementarse durante los meses de mayor calor, por lo que se recomienda a los habitantes mantener especial atención en patios, terrenos baldíos y áreas con vegetación abundante, donde estos animales pueden encontrar refugio.

Recomendaciones ante avistamientos de serpientes

Ante el avistamiento de una serpiente, se recomienda evitar acercarse o intentar capturarla, ya que una maniobra incorrecta podría provocar una mordedura. Lo más recomendable es mantener una distancia segura y solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia.

También es importante mantener patios y terrenos limpios, retirar maleza, basura, madera, piedras y otros objetos que puedan servir como escondite, además de revisar y sellar posibles accesos hacia el interior de las viviendas.