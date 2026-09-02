Perro ataca a mujer y le provoca profunda herida en Nava

NAVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada luego de ser atacada por un perro mientras caminaba por la calle Primavera, en la colonia Juan Antonio Osuna, durante la noche de este martes.

El ataque ocurrió cuando la mujer transitaba por el sector y fue sorprendida por el animal, que le provocó una herida profunda en uno de los chamorros a consecuencia de la mordedura.

La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, debido al riesgo que representan los perros que permanecen sueltos en la vía pública y que pueden atacar a personas que caminan por las calles.

Atención médica inmediata

Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron para brindar atención a la mujer. Después de proporcionarle los primeros auxilios, determinaron que era necesario trasladarla al Centro de Salud para una valoración médica.

Responsabilidades de los propietarios

En el sitio también se tomó conocimiento de la situación y se dialogó con los propietarios del animal, quienes fueron informados sobre las lesiones ocasionadas y las responsabilidades que pudieran derivarse del incidente.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que los propietarios mantengan bajo control a sus mascotas, particularmente en zonas habitacionales donde diariamente transitan niños, adultos mayores, peatones y personas que realizan sus actividades cotidianas.