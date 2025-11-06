Javier Díaz González inicia modernización del alumbrado en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González, acompañado de su esposa Luly López Naranjo, arrancó el proyecto de modernización integral del sistema de alumbrado en las 4 principales entradas de la ciudad, en el que se sustituirán 1,700 luminarias por nuevas unidades LED de 200 watts.

"Esto marca un paso importante hacia la modernización y seguridad de nuestra ciudad, el nuevo alumbrado ofrecerá mayor rendimiento lumínico, menor consumo de energía y una vida útil más larga", dijo el presidente municipal.

En la colonia Parajes de Santa Elena, al sur de Saltillo, Javier Díaz informó que para esta primera etapa se aplicará una inversión superior a los 15 millones de pesos.

"Con ello logramos un Saltillo más iluminado, más seguro y más eficiente. Nuestro objetivo es claro, transformar a Saltillo en una ciudad moderna, inclusiva y sustentable, con infraestructura de clase mundial", mencionó.

El alcalde Javier Díaz agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se trabaja en equipo y de manera coordinada a favor de las y los saltillenses con acciones como esta.

"La modernización del alumbrado en las 4 principales entradas de Saltillo fortalecerá la seguridad vial, mejorará la imagen urbana y avanzaremos en materia de eficiencia energética", destacó.

Aníbal Soberón Rodríguez, director de servicios públicos, mencionó que las luminarias instaladas en los principales bulevares de acceso a la ciudad, cumplieron con su tiempo de vida útil estimado, presentando deficiencias en sus niveles de iluminación, fallas recurrentes y un incremento en el consumo energético y los costos de mantenimiento.

"Por ello, por instrucciones del alcalde Javier Díaz, se implementó este proyecto de modernización integral del sistema de alumbrado, que beneficiará a la ciudadanía en general y a quienes llegan a nuestra ciudad", dijo.

A nombre de los vecinos beneficiados, Griselda Hernández García agradeció y reconoció el esfuerzo del Gobierno Municipal por trabajar en obras qué significan progreso y atención a las necesidades para que Saltillo crezca con orden, seguridad e iluminación para todas y todos.