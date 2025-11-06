Detenidos por robo millonario en planta industrial de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Cuatro personas, entre ellas tres guardias de seguridad privada y un supuesto empleado de la empresa PUREM S.A. de C.V., fueron detenidas tras un robo millonario ocurrido la noche del pasado 2 de noviembre en las instalaciones de la planta ubicada en el parque industrial Santa María.

Los detenidos fueron identificados como Germán N., Martina N., Jesús Adalberto N. y Ciro N. De acuerdo con la Fiscalía, Germán enfrenta cargos por robo agravado por cuantía mayor, mientras que los tres guardias de la empresa de seguridad Servicom son acusados de robo con quebrantamiento de confianza.

El robo fue descubierto cuando el jefe de seguridad, César David González, observó mediante el sistema de videovigilancia que los guardias permitían el ingreso de una camioneta Chevrolet Captiva color arena al área de expansión de la planta. Al comunicarse con el encargado de operaciones, éste reportó que había sido amenazado por tres de sus compañeros y que el conductor del vehículo portaba un arma de fuego.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) montaron un operativo y esperaron la salida del vehículo, interceptándolo momentos después. En su interior viajaban tres guardias de Servicom y un civil, quienes transportaban 152 piezas de ensambles de catalizador sustraídas del interior de la empresa.

Personal de vigilancia de PUREM confirmó el robo, señalando que los domingos no hay personal laborando en la planta.

Durante la audiencia celebrada este miércoles en la sala penal número cuatro, el representante legal de la empresa, Raúl Azpeitea Silva, y el agente del Ministerio Público, Juan Fidencio Obregón, informaron que el monto total de lo robado asciende a un millón 409 mil pesos.

El juez determinó vincular a proceso a Germán N., Ciro N. y Jesús Adalberto N., mientras que la defensa de Martina N. solicitó un plazo de 144 horas para presentar pruebas a su favor.