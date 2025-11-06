Alcalde de San Juan de Sabinas lidera instalación de Puntos Violeta en tiendas OXXO

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Dio inicio en el municipio de San Juan de Sabinas la instalación de Puntos Violeta en tiendas OXXO, una estrategia coordinada entre el sector privado, los gobiernos estatal y municipal y la ciudadanía en general, con el objetivo de ofrecer espacios seguros para las mujeres dentro de establecimientos comerciales.

El arranque fue encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, la Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas; el Lic. Bernardo Flores, subsecretario de Innovación Social; y la Mtra. Maribel Araceli Rodríguez Ramírez, subsecretaria de las Mujeres en Coahuila, en representación de Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres en el Estado.

La ceremonia se llevó a cabo en la tienda OXXO ubicada sobre el Boulevard Heroico Colegio Militar, en la colonia Sarabia, donde se colocó la señalética interna y externa que identifica el establecimiento como un Punto Violeta.

Como parte de esta iniciativa, el personal de las tiendas recibe capacitación especializada para actuar ante cualquier situación de riesgo que enfrenten las mujeres, mediante la comunicación inmediata con las autoridades policiacas y el acompañamiento por parte de funcionarias municipales, quienes brindan atención psicológica y jurídica.

Durante su mensaje, la Lic. Karina Ríos Ornelas expresó: "Es una alegría y satisfacción enorme darles la bienvenida en este arranque que confirma el compromiso de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas con todas las mujeres coahuilenses, con su seguridad, su desarrollo y su bienestar. Estoy segura que nuestro alcalde será un gran aliado y se ocupará que nuestras autoridades municipales estén para respuesta inmediata a estos Puntos Violeta. Por nuestra parte en el DIF Municipal tenemos programas de salud mental en respuesta a situaciones de violencia, atención médica y asesoría jurídica para quien sea víctima de estos actos, sea atendida en todo sentido y sea orientada a poner una denuncia a su agresor y no se vuelva a repetir. A las mujeres se nos respeta y eso será un punto claro en nuestro San Juan de Sabinas", mencionó Karina Ríos.

En total, 23 tiendas OXXO en San Juan de Sabinas se sumarán a esta red de Puntos Violeta, ampliando la cobertura de espacios seguros y fortaleciendo el compromiso del municipio con la protección y el bienestar de las mujeres.