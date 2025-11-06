Trágico accidente en carretera 57 cobra vida de conductor

ARTEAGA, COAHUILA.- Un trágico accidente ocurrido la noche del miércoles en la carretera 57 cobró la vida de un hombre, luego de que un vehículo particular chocara contra un camión de carga a la altura del kilómetro 10+500, antes de llegar a la caseta de cobro de Carbonera.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil Volkswagen terminó severamente dañado tras el impacto. Cuando los cuerpos de emergencia arribaron al lugar, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la necropsia correspondiente y determinar las causas exactas del fallecimiento.

El accidente provocó un importante congestionamiento vehicular en el sentido de Arteaga hacia Ramos Arizpe, mientras elementos de la Guardia Nacional División Caminos resguardaban la zona y coordinaban las labores de los peritos para el retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades ya investigan las circunstancias en que ocurrió el siniestro.