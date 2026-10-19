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Coahuila

Pierde el control y choca contra poste

Una conductora perdió el control de su Dodge Charger y chocó contra un poste en el centro de Ciudad Acuña, sin reportar heridos.

Por Ángel García - 19 octubre, 2026 - 07:02 a.m.
Automóvil se impacta contra poste de concreto tras perder el control en la zona centro.
Automóvil se impacta contra poste de concreto tras perder el control en la zona centro.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un Dodge Charger 2015 se impactó contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que su conductora perdiera el control del vehículo en la zona centro de la ciudad. El percance dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

      El accidente ocurrió en el cruce de las calles Bravo y Rayón, a la altura de la clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde la unidad terminó impactada contra la estructura de concreto.

      El vehículo, de color gris y con placas de Texas, era conducido por Sabrina Frías, de 32 años de edad, quien perdió el control mientras circulaba por el sector.

      Tras el impacto, se confirmó que la conductora no presentaba lesiones, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales.

      El percance provocó afectaciones en el vehículo y en el poste de concreto, sin que se reportaran personas lesionadas.

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