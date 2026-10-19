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Coahuila

Muere hombre tras brutal agresión en la colonia Fundadores de Acuña

Una persona falleció tras ser golpeada en su motocicleta; la AIC identificó al presunto agresor mediante videograbaciones.

Por Ángel García - 19 octubre, 2026 - 07:01 a.m.
El joven agredido en la colonia Fundadores falleció en el Hospital General, donde recibía atención médica.
El joven agredido en la colonia Fundadores falleció en el Hospital General, donde recibía atención médica.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una persona falleció en el Hospital General, donde permanecía internada tras ser víctima de una agresión registrada en la colonia Fundadores.

      Detalles de la agresión

      De acuerdo con la información disponible, la víctima se encontraba en su motocicleta cuando fue atacada por la espalda y golpeada. Tras la agresión, fue trasladada al Hospital General, donde perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

      La Agencia de Investigación Criminal (AIC) habría identificado al presunto agresor mediante imágenes captadas por un circuito de videovigilancia, las cuales serán procesadas como parte de las investigaciones.

      Investigación en curso

      Aunque en las grabaciones aparecen varias personas, se espera que la Fiscalía esclarezca las circunstancias en que ocurrió el ataque y determine las responsabilidades correspondientes.

      El caso permanece bajo investigación para establecer cómo sucedieron los hechos y deslindar responsabilidades.

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