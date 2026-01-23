Promueven inclusión y respeto : Abordan autismo en conferencia abierta

Ciudad Acuña.– Con el objetivo de fortalecer la atención digna y la inclusión de personas con autismo y otras condiciones de neurodivergencia, se llevó a cabo la conferencia abierta al público titulada "Entender para atender".

La plática fue impartida por los licenciados Rubén Heredia y Erika Elizabeth Hernández Maldonado, quienes compartieron herramientas prácticas para mejorar el trato respetuoso hacia personas con discapacidad, principalmente en negocios, escuelas y espacios de atención al público.

La conferencia 'Entender para atender' se centró en la inclusión de personas con autismo.

Durante la conferencia se abordaron temas relacionados con la creación de entornos seguros e incluyentes, así como la importancia de comprender el autismo para brindar un servicio adecuado y empático.

Rubén Heredia, director del centro terapéutico Toka, destacó que el conocimiento sobre la neurodiversidad es fundamental para avanzar hacia una sociedad más incluyente y consciente.

Rubén Heredia enfatiza la necesidad de crear entornos seguros para personas con neurodivergencia.

Los organizadores señalaron que este tipo de actividades permiten reforzar la sensibilización de la ciudadanía y de quienes brindan servicios, impulsando acciones concretas a favor de la inclusión social.