En el Municipio de San Juan de Sabinas Refrenda alcalde Oscar Ríos Compromiso con el campo

NUEVA ROSITA, COAH.- En un acto de respaldo al sector rural, el Presidente Municipal de San Juan de Sabinas Oscar Ríos Ramírez, encabezó la entrega de 70 credenciales de fierros a ejidatarios del Municipio, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural. Esta acción busca fortalecer la legalidad y el orden en las actividades ganaderas de la región.

Durante el evento, realizado en la explanada de la Presidencia Municipal, el edil reafirmó su compromiso con el campo y destacó la importancia de trabajar de la mano con los distintos niveles de gobierno. "El campo no está solo, prueba de ello es que, aquí, seguimos trabajando en equipo, con hechos y compromiso", expresó el Presidente Municipal, ante los asistentes.

La primera autoridad del Municipio de San Juan de Sabinas, reconoció el respaldo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, con quien, dijo, continúan sumando esfuerzos para impulsar acciones que generen resultados tangibles en beneficio del sector rural.

La entrega de estas credenciales representa un paso más hacia la formalización y seguridad de la actividad en el sector rural en la región.

La importancia de la entrega de credenciales

En dicho evento, se contó con la presencia del ingeniero Diego Elguezabal Elguezabal, Subsecretario de Desarrollo Rural en la Región Carbonífera, quien reiteró el compromiso del gobierno estatal con los productores del campo. También asistieron la licenciada Karina Ríos Ornelas, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal; el secretario del ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar; y Ramiro Portales, director de Desarrollo Rural Municipal, entre otras autoridades.

Compromiso del gobierno municipal

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su visión de fortalecer al campo como uno de los pilares del desarrollo económico local, promoviendo la organización, la legalidad y el trabajo conjunto entre productores y autoridades para lograr un crecimiento sostenible en la región.