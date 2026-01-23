Contactanos
Coahuila

Rehabilita Laura Jiménez Gutiérrez la Plaza del Tiro Cuatro en la Villa de Palaú

Las mejoras incluyen la instalación de nueva iluminación y trabajos de pintura, dejando la plaza en óptimas condiciones para su uso por parte de la comunidad.

Por Teresa Muñoz - 23 enero, 2026 - 03:13 p.m.
Rehabilita Laura Jiménez Gutiérrez la Plaza del Tiro Cuatro en la Villa de Palaú
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Villa de Palaú, Coahuila.- La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez puso manos a la obra en la rehabilitación de la Plaza del Tiro Cuatro, con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio público y brindar mayor seguridad y tranquilidad a las familias de este sector.

      Como parte de los trabajos realizados, se llevó a cabo la reparación e instalación de iluminación, además de labores de pintura y acomodo del área, dejando la plaza en mejores condiciones para el uso y disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos.

      Acciones de la autoridad

      Durante la entrega del espacio, y ante la presencia de vecinas y vecinos del sector, la alcaldesa hizo un atento llamado a la ciudadanía a mantener la plaza en buen estado, fomentando la corresponsabilidad para su conservación y cuidado, en beneficio de toda la comunidad.

      Impacto en la comunidad

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de rescatar y fortalecer los espacios públicos, promoviendo la sana convivencia y el bienestar social.

      #MúzquizLoHacemosEnGrande ?

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados