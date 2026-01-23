Fiscalía investiga 4gresi0n a menor en pizzería de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, informó que se encuentra en espera de una denuncia formal para abrir una carpeta de investigación ante la agresión que sufrió una menor de edad, presuntamente a manos de otra joven y su madre. El incidente ocurrió al interior de una pizzería ubicada en la zona centro de la Villa de Palaú.

El delegado Diego Garduño Guzmán, titular de la Fiscalía en la Cuenca, confirmó que una mujer de 36 años fue detenida tras los hechos, los cuales derivaron de una riña registrada en el establecimiento. Aunque los motivos de la agresión aún no han sido esclarecidos, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación.

La menor agredida, recibió atención prehospitalaria antes de trasladarla a un nosocomio para una valoración médica más detallada. Según el reporte médico preliminar, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Garduño Guzmán explicó que, si bien hasta el momento no se ha presentado una querella formal por parte de los familiares de la víctima, se espera que durante el transcurso del día acudan a interponer la denuncia correspondiente. Esta acción es indispensable para que la Fiscalía pueda iniciar formalmente el proceso de investigación.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia, especialmente aquellos que involucren a menores de edad, para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas.