Juzgado aún no aprueba fecha de subasta de AHMSA pese a calendario presentado.

MONCLOVA, COAHUILA.– A pesar de que la Sindicación de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) dio a conocer desde el pasado 19 de enero un calendario detallado para la subasta de los activos de ambas empresas, el Juzgado Concursal aún no ha autorizado la fecha en que deberá realizarse la audiencia pública de venta.

De acuerdo con acuerdos judiciales emitidos dentro del procedimiento de quiebra, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, autorizó una prórroga de 30 días naturales solicitada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para la publicación de la convocatoria de subasta.

En el documento se establece que, debido a la formulación de diversos requerimientos dentro del proceso, la autoridad judicial no ha emitido pronunciamiento sobre la fecha en que se verificará la subasta pública, por lo que cualquier calendario propuesto permanece sujeto a autorización judicial.

Lo anterior ocurre pese a que la Sindicación informó públicamente que la subasta de los activos esenciales de AHMSA y MINOSA —los cuales se venderían de manera conjunta, en bloque y como una sola unidad productiva— se desarrollaría entre enero y marzo de 2026, con una audiencia de subasta prevista para el 2 de marzo.

El propio Juzgado señaló que será hasta que se cumplan las formalidades pendientes cuando se dé a conocer de manera oficial la fecha y hora en que se llevará a cabo la subasta, a fin de que los interesados puedan acudir legalmente al procedimiento.

La falta de una autorización judicial definitiva mantiene en suspenso el proceso de enajenación de los activos, considerado clave para el pago a trabajadores y acreedores, así como para el futuro económico de la región centro de Coahuila.